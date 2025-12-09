Ucraina il sondaggio e le elezioni | per Zelensky solo 20% di voti
Secondo un sondaggio recente, il sostegno a Zelensky in Ucraina si attesta intorno al 20%. Mentre Donald Trump invita ufficialmente l’Ucraina a tenere elezioni presidenziali, il presidente Zelensky dichiara la sua disponibilità a partecipare al voto, in un contesto di crescente incertezza politica e di tensioni internazionali.
(Adnkronos) – Donald Trump ‘invita’ l’Ucraina a tenere elezioni presidenziali, Volodymyr Zelensky si dice pronto al voto. Intanto, i sondaggi delineano un quadro della corsa alla presidenza del paese. “Penso l’Ucraina debba tenere delle elezioni. Stanno usando la guerra per non tenere le elezioni, ma penso che il popolo ucraino debba avere questa possibilità”, dice . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ucraina: sondaggio, in future elezioni Zelensky prenderebbe soltanto il 20% dei voti
Ucraina: sondaggio, in future elezioni Zelensky prenderebbe soltanto il 20% dei voti - Appena il 20,3% degli ucraini voterebbe oggi per Volodymyr Zelensky alle future elezioni presidenziali.
