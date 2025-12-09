Ucraina | flash mob pro Kiev di Più Europa davanti a p Chigi alle 14,30

Iltempo.it | 9 dic 2025

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Più Europa ha organizzato un flash mob pro-Ucraina davanti Palazzo Chigi alle 14 e 30 in occasione della visita di Zelensky. 🔗 Leggi su Iltempo.it

