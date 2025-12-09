Ucraina | flash mob pro Kiev di Più Europa davanti a p Chigi alle 14,30
Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Più Europa ha organizzato un flash mob pro-Ucraina davanti Palazzo Chigi alle 14 e 30 in occasione della visita di Zelensky. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ucraina, flash mob di +Europa alla prima della Scala a Milano - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, flash mob di +Europa alla prima della Scala a Milano Vai su X
Prima della Scala a Milano, flash mob e presidi di protesta - Oggi va in scena l’opera “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, che inaugura la stagione lirica del Teatro alla Scala. Riporta tg24.sky.it