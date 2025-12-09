Ucraina | Cremlino ' Mosca in contatto con Usa in attesa esito colloqui con Kiev'

Mosca, 9 dic. (Adnkronos) - La Russia è in costante contatto con i funzionari statunitensi, in attesa delle conclusioni delle discussioni sul piano di pace degli Stati Uniti con l'Ucraina. Lo ha dichiarato ai giornalisti il??portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Alla domanda se Russia e Stati Uniti si fossero parlati dopo l'incontro del leader russo Vladimir Putin con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, ha risposto: "La comunicazione è in corso, ma non è collegata a queste discussioni. I colloqui ora coinvolgono gli Stati Uniti e Kiev. Siamo in attesa dell'esito di queste discussioni".

