Uccide la figlia e si suicida commozione ai funerali a Corleone
«Il gesto di Lucia è stato inaspettato, senza segnali premonitori si è abbattuto su questa comunità. È stato inutile cercare di capirne il perché. Tutti i nostri ragionamenti e calcoli sulle difficoltà, la solitudine, lo stato d’animo, l’assistenza, il sostegno, non trovano conferme nella concreta realtà di Lucia e di Giusi». E’ uno dei passaggi dell’omelia dell’a rcivescovo di Monreale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
“Stava guardando le foto di donne nude mentre guidava”: camionista travolge e uccide un 46enne. La rabbia della figlia della vittima: “Sapevi di poter uccidere”
Uccide la moglie e un figlio, preso dopo la fuga: ammazzati a colpi di pietra. Gravissima l’altra figlia
Benevento, uccide la moglie Elisa e il figlio di 15 anni con un sasso: fermato dopo una fuga di 13 ore. In fin di vita la figlia 16enne
TRIS Siracusa. . Tragedia: madre uccide la figlia disabile e si toglie la vita: a dare l’allarme sono stati i nipoti, preoccupati perché la donna non rispondeva alle chiamate - facebook.com Vai su Facebook
Uccide la figlia disabile e si suicida, la lettera della madre: “Scusatemi” dlvr.it/TPgySZ #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Uccide figlia e si suicida, commozione ai funerali a Corleone - "Il gesto di Lucia è stato inaspettato, senza segnali premonitori si è abbattuto su questa comunità. msn.com scrive
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine