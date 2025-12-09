Uccide la figlia e si suicida commozione ai funerali a Corleone

9 dic 2025

«Il gesto di Lucia è stato inaspettato, senza segnali premonitori si è abbattuto su questa comunità. È stato inutile cercare di capirne il perché. Tutti i nostri ragionamenti e calcoli sulle difficoltà, la solitudine, lo stato d’animo, l’assistenza, il sostegno, non trovano conferme nella concreta realtà di Lucia e di Giusi». E’ uno dei passaggi dell’omelia dell’a rcivescovo di Monreale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

