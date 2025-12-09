Tv arriva il musical animato Eglefino l’eroe di Laura Carusino

Roma, 9 dic. (askanews) – Eglefino, personaggio simbolo di diversità e unicità frutto dell’immaginazione di Laura Carusino ed “eroe anticonvenzionale”, dai libri prende ora voce e forma tridimensionale arrivando per la prima volta in tv martedì 16 dicembre 2025, alle ore 20.20, su Rai Yoyo e su RaiPlay: a metà tra comedy e musical, “Eglefino” è un film d’animazione inclusivo di 30 minuti circa, realizzato con alti standard qualitativi audio e video, per una piccola favola rivolta nel periodo natalizio a tutti i bambini e le loro famiglie. Tratto dal libro “Eglefino, sei speciale!” del volto di “Hello Yoyo” Laura Carusino (Piemme, 2023) e illustrato da Erika de Pieri, il film è prodotto da Enanimation in collaborazione con Rai Kids, con il supporto del Ministero della Cultura, con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 – Bando Piemonte Film TV Fund (2024) e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, e vede alla regia e alla scrittura Lisa Arioli, che proprio con Enanimation ha firmato successi d’animazione pluripremiati anche all’estero come “Nina e Olga” e “Il Cercasuoni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it