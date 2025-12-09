TuttoRally numero 478 | dicembre 2025

L’apertura è dedicata al WRC di oggi, con un pacchetto di analisi approfondite sui protagonisti della stagione. Le performance di Sébastien Ogier, Kalle Rovanpera e Ott Tanak vengono esaminate a colpi di statistiche. Ma c’è anche tanto spazio per il WRC di ieri con un dossier unico, che racconta le storie delle Lancia HF ufficiali . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

