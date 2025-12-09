Tutto pronto al borgo di Santa Lucia per la cinque giorni della ‘Sagra del bollento

Al borgo di Santa Lucia in Massa Carrara prende il via domani la cinque giorni della “Sagra del bollento”, un evento tradizionale che si svolge in occasione delle celebrazioni della festa di Santa Lucia. Un appuntamento che riunisce residenti e visitatori per vivere momenti di festa, cultura e gastronomia nel suggestivo contesto dell'antico borgo massese.

Massa Carrara, 9 dicembre 2025 – Cinque giorni di "Sagra del bollento" a partire da domani, 10 dicembre, in concomitanza con le celebrazioni di sabato per la festa di Santa Lucia, da cui prende il nome l'antico borgo massese. Un doppio appuntamento tra il salone parrocchiale della chiesa, tutt'ora inagibile dal terremoto del 2012 e il circolo Mazzini di via Bassa Tambura, dove dal 2016 è ripresa la Festa del bollento. "Per il nono anno consecutivo – ricorda Elisa Giusti, presidente del circolo affiliato a Federitalia – i nostri soci potranno degustare alcune tra le ricette tradizionali massesi a base di castagne, come le frittelle di castagnaccio e le pattone".