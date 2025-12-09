Tutto il mondo si prepara per il Natale
Il conto alla rovescia e le luci dell'albero che si accendono. Di fronte alla chiesa di San Michele a Lattakia (sulla costa della Siria) la minoranza cristiana si prepara a festeggiare il Natale, mentre si riempiono le piazze del Paese per celebrare il primo anniversario della caduta del dittatore Assad. Tutto il mondo attende il 25 dicembre e si illumina a festa. A Berlino oltre ai mercatini e alla scintillante Porta di Brandeburgo tutti sono attratti da questa pista di pattinaggio sul ghiaccio che si trova sotto all'istallazione Winterlights con 300 alberi di pino illuminati da 100mila led. A Bruxelles alberi di cioccolato belga vengono esposti nelle vetrine del centro, poco lontano dal via vai di turisti nella Gran Place.
