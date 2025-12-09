Tutti sapevano dei cecchini del weekend Così Sarajevo fa i conti con i fantasmi del passato

Sarajevo rivive i ricordi dei momenti più difficili del passato, con le luci delle colline circostanti che si riflettono sulla città. L'atmosfera serale nel centro storico, Baš?aršija, cela storie di resistenza e memoria, mentre i fantasmi dei conflitti passati sembrano ancora presenti tra le vie e i paesaggi che la circondano.

Sarajevo. Di sera, le luci sulle colline attorno a Sarajevo sono così vicine che dalla Baš?aršija, il suo centro storico, sembra quasi di poterle toccare. È questa una delle prime impressioni che la capitale della Bosnia Erzegovina suggerisce ai suoi visitatori. Sui pendii le case si arrampicano le une sulle altre in un inestricabile groviglio e le montagne abbracciano la città facendo da sfondo all'alternarsi delle inconfondibili sagome delle moschee, delle chiese e delle sinagoghe mescolate a quelle di palazzoni decisamente più moderni. Una visione che suggerisce anche allo sguardo più distratto tutto il peso della storia e il fascino che da secoli caratterizzano la Gerusalemme d'Europa.