Tutti in scena! tira aria d’Opera al Morlacchi La lirica nell’originale format di Accademia Perusina

Cresce l’attesa per il secondo spettacolo del progetto musicale di Accademia Perusina, con il suo originale format dedicato alle arie d’opera più celebri, emozionanti e divertenti. Dopo il grande successo della prima edizione, “ Tutti in scena!.tira aria d’Opera ” è in programma questo sabato 13 dicembre al Morlacchi, con inizio alle 20.45 e prevendite sul circuito Tticketitalia.com. Ma cosa aspettarsi da uno spettacolo che non è un concerto tradizionale e non è un’opera in forma scenica? Per il nuovo appuntamento, l’Accademia Perusina "promette un’esperienza ancora più sorprendente: un allestimento inedito, un cast vocale di altissimo livello e una formula capace di unire eleganza, intrattenimento e la suggestiva potenza narrativa dell’opera". 🔗 Leggi su Lanazione.it

