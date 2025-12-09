Tutti in Campo!
Firenze, 09 dicembre 2025 – Una domenica all'insegna dello sport, dell'inclusione e della partecipazione. Il 14 dicembre prossimo il Centro Sportivo Fun Tennis di Figline e Incisa Valdarno ospiterà “Tutti in Campo”, una giornata dedicata al tennis inclusivo che punta ad avvicinare persone con disabilità motoria e persone normodotate alla pratica del tennis su sedia a rotelle. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere lo sport come strumento di integrazione sociale, abbattendo le barriere fisiche e culturali che spesso limitano l'accesso all'attività sportiva. Durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di provare gratuitamente il tennis su sedia a rotelle, affiancati da istruttori qualificati e volontari, in un contesto pensato per essere accogliente e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Atalanta, contro il Chelsea in campo tutti i big. Davanti è pronto Scamacca - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Liverpool più adatto a noi rispetto a chi si chiude? Si vedrà domani. A parole è tutto facile, sulla lavagna è tutto facile. Tutto quello che si dice è facile, poi il campo è diverso. Conosciamo tutti l'intensità del Liverpool. Ma siamo consapevoli di cosa possi Vai su X
Sondaggi politici, tutto il campo largo guadagna voti: quali partiti sono in testa - Pd, M5s, Avs, Italia viva e +Europa: nell'ultimo mese tutti hanno guadagnato voti, anche se si parla di aumenti lievi ... Si legge su fanpage.it