Firenze, 09 dicembre 2025 – Una domenica all'insegna dello sport, dell'inclusione e della partecipazione. Il 14 dicembre prossimo il Centro Sportivo Fun Tennis di Figline e Incisa Valdarno ospiterà “Tutti in Campo”, una giornata dedicata al tennis inclusivo che punta ad avvicinare persone con disabilità motoria e persone normodotate alla pratica del tennis su sedia a rotelle. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere lo sport come strumento di integrazione sociale, abbattendo le barriere fisiche e culturali che spesso limitano l'accesso all'attività sportiva. Durante la giornata, i partecipanti avranno la possibilità di provare gratuitamente il tennis su sedia a rotelle, affiancati da istruttori qualificati e volontari, in un contesto pensato per essere accogliente e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - “Tutti in Campo!”