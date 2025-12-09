Tutte le aziende in crisi a Monza e Brianza | chi rischia tra licenziamenti e delocalizzazioni

A Monza e Brianza, diverse aziende affrontano momenti di crisi che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro. Settori come microelettronica, elettrodomestici, prodotti per l’infanzia, automotive, manifattura e siderurgia sono coinvolti, con possibili licenziamenti e delocalizzazioni che preoccupano l’economia locale.

Migliaia di posti di lavoro a rischio in settori che vanno dalla microelettronica all'elettrodomestico, passando per prodotti per l’infanzia, automotive, manifattura e siderurgia. È il quadro di fine anno tutt'altro che roseo che emerge per la provincia di Monza e Brianza, una delle locomotive. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

