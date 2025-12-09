Turista spagnolo travolto e ucciso al via udienza per automobilista

Casertanews.it | 9 dic 2025

Al via l’udienza preliminare a carico di Luca D.N., 20enne di Santa Maria Capua Vetere, accusato dell’omicidio stradale di un turista spagnolo, Miguel Serrano Cercas, e di aver ferito suo fratello.Nel corso dell’udienza, stante l’assenza del gup titolare Alessia Stadio, il processo è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

