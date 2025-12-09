Turismo puntare su Fuorigrotta per decongestionare il centro storico? Ditto | Idea strampalata
“Decentralizzare i flussi turistici è la nuova frase magica, l’olio di serpente di una classe dirigente che non sa più che pesci prendere e prova a ripetere un mantra sperando che il rimedio da imbonitore alla fine funzioni per davvero. In sintesi, un’idea strampalata”. Non sono certo leggere le parole di Enrico Ditto, imprenditore napoletano attivo nell’hospitality, da mesi osservatore privilegiato della situazione turistica a Napoli. “In queste ore – racconta Ditto – ho letto da più parti che a Fuorigrotta si stanno aprendo diversi B&B, citando anche dati Abbac. Bene così, ma ritenere che basti trovare nuovi posti letto al di là della galleria per rendere sostenibile il turismo cittadino è una follia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Turismo, Buonpensiere (Glamour): “Puntare oggi sui giovani per restare appetibili domani”
Il presidente di Confcommercio Abruzzo: "Puntare sul turismo per lo sviluppo del sistema economico"
Turismo, serve puntare su tech e sostenibilità per evitare congestioni e squilibri Con un contributo al Pil stimato in 237,4 miliardi di euro nel 2025, l’Italia si posiziona al secondo posto in Europa per pernottamenti stranieri. Sensori e IA possono rivoluzionare la - facebook.com Vai su Facebook
Buone politiche per grandi orizzonti per il turismo vuol dire puntare sulla qualità dei servizi e sulla destagionalizzazione anche per valorizzare l’intera Nazione. Vai su X
Turismo, serve puntare su tech e sostenibilità per evitare congestioni e squilibri - Con un contributo al Pil stimato in 237,4 miliardi di euro nel 2025, l’Italia si posiziona al secondo posto in Europa per pernottamenti stranieri. Secondo msn.com
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine