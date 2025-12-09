Turismo puntare su Fuorigrotta per decongestionare il centro storico? Ditto | Idea strampalata

“Decentralizzare i flussi turistici è la nuova frase magica, l’olio di serpente di una classe dirigente che non sa più che pesci prendere e prova a ripetere un mantra sperando che il rimedio da imbonitore alla fine funzioni per davvero. In sintesi, un’idea strampalata”. Non sono certo leggere le parole di Enrico Ditto, imprenditore napoletano attivo nell’hospitality, da mesi osservatore privilegiato della situazione turistica a Napoli. “In queste ore – racconta Ditto – ho letto da più parti che a Fuorigrotta si stanno aprendo diversi B&B, citando anche dati Abbac. Bene così, ma ritenere che basti trovare nuovi posti letto al di là della galleria per rendere sostenibile il turismo cittadino è una follia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it