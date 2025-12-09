Turismo puntare su Fuorigrotta per decongestionare il centro storico? Ditto | Idea strampalata

Ildenaro.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Decentralizzare i flussi turistici è la nuova frase magica, l’olio di serpente di una classe dirigente che non sa più che pesci prendere e prova a ripetere un mantra sperando che il rimedio da imbonitore alla fine funzioni per davvero. In sintesi, un’idea strampalata”. Non sono certo leggere le parole di Enrico Ditto, imprenditore napoletano attivo nell’hospitality, da mesi osservatore privilegiato della situazione turistica a Napoli. “In queste ore – racconta Ditto – ho letto da più parti che a Fuorigrotta si stanno aprendo diversi B&B, citando anche dati Abbac. Bene così, ma ritenere che basti trovare nuovi posti letto al di là della galleria per rendere sostenibile il turismo cittadino è una follia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Turismo, Buonpensiere (Glamour): “Puntare oggi sui giovani per restare appetibili domani”

Il presidente di Confcommercio Abruzzo: "Puntare sul turismo per lo sviluppo del sistema economico"

turismo puntare fuorigrotta decongestionareTurismo, serve puntare su tech e sostenibilità per evitare congestioni e squilibri - Con un contributo al Pil stimato in 237,4 miliardi di euro nel 2025, l’Italia si posiziona al secondo posto in Europa per pernottamenti stranieri. Secondo msn.com