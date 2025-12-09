Tumori radiologi Sirm | Mammografia a 45 anni in tutte le Regioni e counseling genetico

(Adnkronos) – Abbassare l'età della prima mammografia per garantire a più donne una diagnosi precoce e quindi maggiori possibilità di guarigione. Oggi in molte Regioni italiane la mammografia è gratuita dai 45 anni, in altre dai 49. Ma uno studio scientifico presentato nei giorni scorsi a Chicago al Congresso della Società dei radiologi del Nord . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? 10 novembre 2025 – Giornata Mondiale dei Tumori Neuroendocrini (NET Cancer Day) Le neoplasie neuroendocrino (NEN) sono patologie rare ma in aumento, possono colpire diversi organi e richiedono un approccio multidisciplinare in centri dedicati. - facebook.com Vai su Facebook

Tumori, radiologi Sirm: "Presto screening anche per polmone e prostata" - Dopo mammella, colon e cervice uterina, in futuro gli screening oncologici saranno estesi anche al tumore del polmone e della prostata, oggi considerati tra i big killer, nella popolazione a rischio. Come scrive adnkronos.com