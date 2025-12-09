Tumori cambia standard cura sistema linfatico buoni risultati terapia mirata

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Acalabrutinib, in prima linea, può cambiare lo standard di cura dei tumori del sistema linfatico. La terapia mirata, inibitore di Btk di seconda generazione, ha evidenziato importanti risultati in particolare nella leucemia linfatica cronica e nel linfoma mantellare, in tre studi presentati al Congresso della Società americana di ematologia (American Society of Hematology, ASH), in corso a Orlando (Florida) fino ad oggi, 9 dicembre. Lo studio 'Amplify' - informa una nota - ha dimostrato che 9 pazienti su 10 con leucemia linfatica cronica trattati in prima linea con acalabrutinib in combinazione con venetoclax, un nuovo regime completamente orale a durata fissa, sono liberi dal trattamento a 3 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tumori cambia standard cura sistema linfatico buoni risultati terapia mirata

© Iltempo.it - Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata

L’organo nascosto che cambia il modo di curare i tumori: la scoperta rivoluzionaria

Screening neonatali, tumori ereditari femminili, disturbi alimentari, fibromialgia: dopo lunghi anni di attesa i nuovi LEA sono legge. Un segnale importante, ma cosa cambia davvero nella pratica?

tumori cambia standard curaTumori: EcHo-M, fare eco ai bisogni dei pazienti con malattia metastatica per migliorare percorso di cura - In collaborazione con Daiichi Sankyo Ripartire dall’ascolto attivo dei bisogni dei pazienti con tumore metastatico per dare voce alle loro necessità e migliorare il l ... Si legge su msn.com