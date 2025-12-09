TS – Toro c’è da lavorare Zapata eccezionale darà una grossa mano

Il Milan conquista una vittoria importante in rimonta sul campo del Torino, grazie a una prestazione caratterizzata da determinazione e cuore. Nonostante il doppio svantaggio, i rossoneri riescono a ribaltare il risultato, con Zapata protagonista. Ecco tutti i dettagli di questa emozionante sfida di calciomercato e prestazioni.

Un Milan mai domo va sotto di due reti, rimonta e vince per 3-2 sul campo del Torino. Sono Rabiot e Pulisic, autore di una doppietta partendo dalla panchina, a suonare la carica per la formazione rossonera, passata inizialmente sotto a causa dei gol di Vlasic e Zapata. I ragazzi di Baroni accusano il colpo e nel finale non riescono a impensierire Maignan, con il risultato che non cambierà più. Grazie a questi preziosi tre punti, il Milan sale in vetta a quota 31, al pari del Napoli.