2025-12-09 12:07:00 Flash news da Tuttosport: Ripartire e conquistare 3 punti dopo la sconfitta contro il Napoli. La Juventus si appresta a sfidare in Champons League il Pafos, in un match che potrebbe significare tantissimo nella classifica generale. D’altronde i bianconeri, al momento, sono a 6 punti al pari dei ciprioti. Insomma una gara, quella che verrà diretta da Gil Manzano, da non fallire, con Luciano Spalletti pronto a schierare la formazione che ritiene ideale per affrontare una partita da non sottovalutare. Il Pafos fino ad ora ha perso soltanto contro il Bayern Monaco in Champions, con 3 pareggi (contro Olympiacos, Kairat e Monaco) e 1 vittoria (sul Villarreal). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – quanti dubbi a centrocampo. Tra David e Openda…