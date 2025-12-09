Trump spinge Bibi verso Egitto e Qatar

L'amministrazione Trump incoraggia Israele a rafforzare i rapporti con il Qatar e l'Egitto, ritenendo che un dialogo più stretto possa favorire stabilità e cooperazione nella regione. Questo impulso mira a creare nuove opportunità diplomatiche e a consolidare alleanze strategiche, contribuendo a un clima di maggiore dialogo tra i paesi coinvolti.

Per l'Amministrazione Trump è fondamentale che Israele parli con il Qatar e stabilisca delle nuove relazioni in grado di avvicinare i due paesi.

