Trump | Penso sia il momento di elezioni in Ucraina Oggi a Roma incontro Zelensky-Meloni

Doppio appuntamento romano per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prima l'incontro con Papa Leone IX, poi quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima dei due faccia a faccia il leader di Kiev ha tenuto a far sapere: "Oggi invieremo agli Usa il piano di pace rivisto con la Ue".

Trump: Accordi con Hamas? Penso che procederanno molto velocemente – Il video

Trump: "Penso sia il momento di elezioni in Ucraina"

#Ucraina, Trump: "Penso che a Putin piacerebbe tornare a una vita normale, fare affari con gli Stati Uniti, sinceramente, invece di perdere migliaia di soldati ogni settimana. È l'impressione che hanno avuto" gli inviati speciali Witkoff e Kushner nell'incontro al

"Penso che ci siano buone probabilità di raggiungere un accordo" per porre fine alla guerra russa in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump rispondendo ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sui colloqui tra funzionari statunitensi e ucraini

Trump: «Elon Musk? Ha avuto un momento davvero brutto ma penso che sia una brava persona»