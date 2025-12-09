Trump | Penso sia il momento di elezioni in Ucraina Oggi a Roma incontro Zelensky-Meloni

Doppio appuntamento romano per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Prima l'incontro con Papa Leone IX, poi quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima dei due faccia a faccia il leader di Kiev ha tenuto a far sapere: "Oggi invieremo agli Usa il piano di pace rivisto con la Ue". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

