Trump | L’Europa va in una brutta direzione è grave
Nuovo affondo di Donald Trump contro l’Europa. “Guardate, l’Europa deve stare molto attenta – ha detto il presidente americano ai giornalisti, pochi giorni dopo la pubblicazione della sua strategia di sicurezza nazionale nella quale si paventa il rischio di “un’erosione della civiltà europea” – L’Europa sta andando in una brutta direzione. È molto grave, molto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
