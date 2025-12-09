Trump | L' Europa sta andando in alcune direzioni sbagliate è un male per i cittadini – Il video

In un video pubblicato dall'Agenzia Vista il 9 dicembre 2025, Donald Trump esprime preoccupazioni riguardo alle direzioni intraprese dall'Europa, sottolineando che alcune scelte potrebbero danneggiare i cittadini e mettendo in guardia sulla necessità di mantenere l'Europa stabile e sicura.

(Agenzia Vista) Usa, 09 dicembre 2025 "L'Europa deve stare molto attenta in molte cose. Vogliamo mantenere l'Europa com'è, sta andando in alcune direzioni sbagliate. È molto negativo per la gente. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto. State andando in direzioni molto sbagliate", lo ha detto il Presidente statunitense rispondendo alle domande dei giornalisti durante un evento economico ala Casa Bianca.

