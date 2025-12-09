Trump | Leader europei deboli Zelensky deve darsi una mossa | Il leader ucraino ricevuto dal Papa e da Meloni
L'asse Washington-Mosca preoccupa l'Ue: "Non accettiamo interferenze, gli alleati facciano gli alleati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump incontrerà leader siria al-Sharaa
Trump: “Putin mi ha molto deluso”. Il leader del Cremlino: “700 mila soldati russi al fronte”
Usa-Cina, telefonata Trump-Xi: i due leader a confronto su TikTok
I leader europei "penso che siano deboli". Così Donald Trump in un'intervista a Politico. "Credo che vogliano essere politicamente corretti. Penso che non sappiano cosa fare, l'Europa non sa cosa fare". #ANSA Vai su X
Trump attacca Zelensky: "Sono deluso, non ha ancora letto il piano". Domani il leader ucraino atteso da Meloni a Roma - facebook.com Vai su Facebook
Trump: «Leader europei deboli, non sanno cosa fare» - Il presidente statunitense intervistato a Politico: «Zelensky sta usando la guerra come pretesto per non tenere un’elezione». Secondo msn.com
L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni ilfogliettone.it
L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni ilfogliettone.it
