Trump | Leader europei deboli Zelensky deve darsi una mossa | Il leader ucraino dal Papa e vedrà anche Meloni

Tgcom24.mediaset.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'asse Washington-Mosca preoccupa l'Ue: "Non accettiamo interferenze, gli alleati facciano gli alleati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump leader europei deboli zelensky deve darsi una mossa il leader ucraino dal papa e vedr224 anche meloni

© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Leader europei deboli, Zelensky deve darsi una mossa" | Il leader ucraino dal Papa e vedrà anche Meloni

Trump incontrerà leader siria al-Sharaa

Trump: “Putin mi ha molto deluso”. Il leader del Cremlino: “700 mila soldati russi al fronte”

Usa-Cina, telefonata Trump-Xi: i due leader a confronto su TikTok

trump leader europei deboliTrump non risparmia nessuno: "Europa? Paesi decadenti e leader deboli". E la replica di Bruxelles non si fa attendere - Il presidente americano Donald Trump ha definito "deboli" i leader dei Paesi europei, di cui ha denunciato la gestione dell'immigrazione e del conflitto ucraino. Lo riporta affaritaliani.it