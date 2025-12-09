Trump | Leader europei deboli non sanno cosa fare

In una nuova intervista concessa a Politico, Donald Trump è tornato ad attaccare i governi europei, accusandoli di non essere in grado di gestire immigrazione e guerra in Ucraina. Il presidente statunitense ha definito « deboli » i leader del continente, sostenendo che «penso che vogliono essere così politicamente corretti. Non sanno cosa fare. L’Europa non sa cosa fare». Nel colloquio ha parlato di Paesi «decadenti» e di capitali come Londra e Parigi «sovraccariche» dai flussi migratori provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa, arrivando a dire che, senza una svolta, «alcuni Stati europei non saranno più Paesi sostenibili». 🔗 Leggi su Lettera43.it

