Trump | Leader europei deboli non sanno cosa fare
In una nuova intervista concessa a Politico, Donald Trump è tornato ad attaccare i governi europei, accusandoli di non essere in grado di gestire immigrazione e guerra in Ucraina. Il presidente statunitense ha definito « deboli » i leader del continente, sostenendo che «penso che vogliono essere così politicamente corretti. Non sanno cosa fare. L’Europa non sa cosa fare». Nel colloquio ha parlato di Paesi «decadenti» e di capitali come Londra e Parigi «sovraccariche» dai flussi migratori provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa, arrivando a dire che, senza una svolta, «alcuni Stati europei non saranno più Paesi sostenibili». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Trump incontrerà leader siria al-Sharaa
Trump: “Putin mi ha molto deluso”. Il leader del Cremlino: “700 mila soldati russi al fronte”
Usa-Cina, telefonata Trump-Xi: i due leader a confronto su TikTok
I leader europei "penso che siano deboli". Così Donald Trump in un'intervista a Politico. "Credo che vogliano essere politicamente corretti. Penso che non sappiano cosa fare, l'Europa non sa cosa fare". #ANSA Vai su X
Trump attacca Zelensky: "Sono deluso, non ha ancora letto il piano". Domani il leader ucraino atteso da Meloni a Roma - facebook.com Vai su Facebook
Trump: «Leader europei deboli, non sanno cosa fare» - Il presidente statunitense intervistato a Politico: «Zelensky sta usando la guerra come pretesto per non tenere un’elezione». Riporta msn.com
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com