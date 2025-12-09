Svolta significativa nei rapporti tra Washington e Pechino. Lunedì, Donald Trump ha autorizzato Nvidia a esportare in Cina i suoi chip H200. “Ho informato il presidente cinese Xi che gli Stati Uniti consentiranno a Nvidia di spedire i suoi prodotti H200 a clienti approvati in Cina e in altri Paesi, a condizioni che consentano di mantenere una forte sicurezza nazionale”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca su Truth, per poi aggiungere: “Il presidente Xi ha risposto positivamente! Il 25% sarà versato agli Stati Uniti d’America. Questa politica sosterrà l’occupazione americana, rafforzerà la produzione statunitense e andrà a beneficio dei contribuenti americani”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump ha dato l’ok all’export di chip H200 verso la Cina