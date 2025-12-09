Trump ha dato l’ok all’export di chip H200 verso la Cina
Svolta significativa nei rapporti tra Washington e Pechino. Lunedì, Donald Trump ha autorizzato Nvidia a esportare in Cina i suoi chip H200. “Ho informato il presidente cinese Xi che gli Stati Uniti consentiranno a Nvidia di spedire i suoi prodotti H200 a clienti approvati in Cina e in altri Paesi, a condizioni che consentano di mantenere una forte sicurezza nazionale”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca su Truth, per poi aggiungere: “Il presidente Xi ha risposto positivamente! Il 25% sarà versato agli Stati Uniti d’America. Questa politica sosterrà l’occupazione americana, rafforzerà la produzione statunitense e andrà a beneficio dei contribuenti americani”. 🔗 Leggi su Panorama.it
Kate Middleton con la spilla che l'ha incoronata principessa di Galles ha dato il benvenuto a Donald e Melania Trump
Trump alla Knesset: “Netanyahu mi ha chiesto così tante armi, gli ho dato le migliori. Le avete usate bene”
Venezuela, Trump ammette: "Ho autorizzato la Cia a operare", il Nyt: "Tycoon ha dato ok ad agire contro Maduro per rimuoverlo"
#Trump ha dato il via libera alla vendita dei chip AI H200 di #Nvidia a "clienti approvati" in Cina e altrove, ma il governo americano intascherà il 25% degli incassi. Trump ha spiegato che il presidente cinese #XiJinping ha "risposto positivamente" alla proposta Vai su X
Il presidente Donald Trump ha dato il via libera a un piano per costruire una nuova 'Flotta d'Oro' per la Marina Militare USA Washington. Lo riferisce il Segretario ai Servizi Militari John Phelan durante il forum sulla Difesa nazionale ad Axios, confermando anch - facebook.com Vai su Facebook
Trump ha dato il permesso a Nvidia di vendere alla Cina un tipo di chip molto potente - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il permesso alla società americana Nvidia di vendere in Cina il suo chip H200, molto più potente di quelli che fino ad ora poteva esportare in Cina ... Secondo ilpost.it
