Trump ha dato l’ok all’export di chip H200 verso la Cina

Panorama.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta significativa nei rapporti tra Washington e Pechino. Lunedì, Donald Trump ha autorizzato Nvidia a esportare in Cina i suoi chip H200. “Ho informato il presidente cinese Xi che gli Stati Uniti consentiranno a Nvidia di spedire i suoi prodotti H200 a clienti approvati in Cina e in altri Paesi, a condizioni che consentano di mantenere una forte sicurezza nazionale”, ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca su Truth, per poi aggiungere: “Il presidente Xi ha risposto positivamente! Il 25% sarà versato agli Stati Uniti d’America. Questa politica sosterrà l’occupazione americana, rafforzerà la produzione statunitense e andrà a beneficio dei contribuenti americani”. 🔗 Leggi su Panorama.it

