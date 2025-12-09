Trump gaffe sulla Crimea | È circondata dall’oceano su quattro lati
Donald Trump ‘inciampa’ sulla Crimea. Nell’intervista a Politico il presidente degli Stati Uniti ha commesso una gaffe nel descrivere i confini geografici della regione. “La Crimea è bellissima, è circondata dall’ oceano su quattro lati ed è enorme. Collega la parte di Ucraina attraverso un piccolo molo “, le parole del tycoon. La Crimea, essendo una penisola, è però circondata su tre lati, non da oceani bensì a ovest e a sud dal Mar Nero e dal Mare di Azov a est. A nord è invece collegata all’Ucraina tramite l’istmo di Perekop, e non da “un piccolo molo” come invece dichiarato da Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Re Carlo e la regina Camilla ricevono Donald e Melania Trump a Windsor, insieme a William e Kate Middleton: tra colpi di cannone, gaffe e proteste
Trump, che gaffe con Kate Middleton. La sfida tra Melania e la principessa
Trump, la gaffe: “Albania era in guerra contro Azerbaigian”
Nuova gaffe geografica di Donald Trump sulla Crimea. Intervistato da Politico, il presidente americano ha lodato la bellezza della penisola, annessa dalla Russia nel marzo 2014, ma ha commesso diversi errori. "Quando guardo la mappa dico sempre: 'Wow - facebook.com Vai su Facebook
Trump inciampa sulla Crimea, la gaffe geografica: cosa ha detto Vai su X
