Trump gaffe sulla Crimea | È circondata dall’oceano su quattro lati

Donald Trump ‘inciampa’ sulla Crimea. Nell’intervista a Politico il presidente degli Stati Uniti ha commesso una gaffe nel descrivere i confini geografici della regione. “La Crimea è bellissima, è circondata dall’ oceano su quattro lati ed è enorme. Collega la parte di Ucraina attraverso un piccolo molo “, le parole del tycoon. La Crimea, essendo una penisola, è però circondata su tre lati, non da oceani bensì a ovest e a sud dal Mar Nero e dal Mare di Azov a est. A nord è invece collegata all’Ucraina tramite l’istmo di Perekop, e non da “un piccolo molo” come invece dichiarato da Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

