Trump contro l’Europa | sta andando in direzioni molto sbagliate

Donald Trump ha espresso critiche nei confronti dell’Europa, affermando che il continente sta prendendo strade sbagliate. Le sue dichiarazioni evidenziano le tensioni e le divergenze tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, sottolineando un possibile allontanamento tra le due parti in un momento di crescente instabilità globale.

Il presidente americano Donald Trump inveisce contro l’Europa. “Sta andando in direzioni molto sbagliate“, ha detto Trump. L’UE respinge le critiche. Trump contro l’Europa: cosa ha detto? Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare l’Europa. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump ha accusato l’Europa di andare in “direzioni sbagliate”. “L’Europa deve stare molto attenta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump contro l’Europa: sta andando in direzioni molto sbagliate

