Trump bullizza un altro po’ l’Europa | Leader deboli non sanno cosa fare E attacca ancora Zelensky | Usa la guerra per non indire le elezioni

Donald Trump torna a criticare duramente l'Europa e Zelensky, definendo i leader europei

Ormai non si contano più gli attacchi di Donald Trump all’Europa e a Volodymyr Zelensky. Tutto è iniziato il 5 dicembre quando il presidente americano ha scaricato il Vecchio continente alla luce del sole, svelando al mondo la nuova National Security Strategy. Da allora non è passato giorno senza che Trump o chi per lui, come suo figlio maggiore, non abbiano sferrato attacchi all’Europa e al leader ucraino. Trump di nuovo all’attacco di Zelensky e dell’Europa. “Non siamo gli idioti che firmano assegni”, ha detto Donald Trump Jr. alludendo alla fine degli aiuti militari a Kiev. E, per non essere frainteso, ha rincarato la dose sostenendo che Trump senior potrebbe abbandonare il processo di pace. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it