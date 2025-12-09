Trump bullizza un altro po’ l’Europa | Leader deboli non sanno cosa fare E attacca ancora Zelensky | Usa la guerra per non indire le elezioni
Donald Trump torna a criticare duramente l'Europa e Zelensky, definendo i leader europei
Ormai non si contano più gli attacchi di Donald Trump all’Europa e a Volodymyr Zelensky. Tutto è iniziato il 5 dicembre quando il presidente americano ha scaricato il Vecchio continente alla luce del sole, svelando al mondo la nuova National Security Strategy. Da allora non è passato giorno senza che Trump o chi per lui, come suo figlio maggiore, non abbiano sferrato attacchi all’Europa e al leader ucraino. Trump di nuovo all’attacco di Zelensky e dell’Europa. “Non siamo gli idioti che firmano assegni”, ha detto Donald Trump Jr. alludendo alla fine degli aiuti militari a Kiev. E, per non essere frainteso, ha rincarato la dose sostenendo che Trump senior potrebbe abbandonare il processo di pace. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Trump bullizza l'Europa, ne prevede la fine, e noi che facciamo? La nostra premier applaude e condivide. Che tristezza e che paura Vai su X
Alessandro Di Battista. . Trump tratta l’UE da serva perché l’Ue si è sempre comportata da serva P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI •? ?Venerdì 19 dicembre MILANO. Alle 17.00 al Centro congressi fondazione Cariplo (via Romagnosi) saremo insieme al - facebook.com Vai su Facebook
Trump bullizza un altro po’ l’Europa: “Leader deboli, non sanno cosa fare”. E attacca ancora Zelensky: “Usa la guerra per non indire le elezioni” - Non si contano ormai più gli attacchi di Donald Trump all’Europa e a Volodymyr Zelensky. Lo riporta lanotiziagiornale.it
Ucraina: Zelensky, 'lavoriamo ad accordo quadro di pace, garanzie di sicurezza e ricostruzione' iltempo.it
Inter Liverpool LIVE 0-0: gran punizione di Barella che si spegne sul fondo! Palla che esce di pochi ... internews24.com
Studentessa violentata all'uscita della metro a Roma, l'identikit degli stupratori: caccia a tre uomini. La ... leggo.it
LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-5, Champions League calcio femminile in DIRETTA: larga vittoria della squadra ... oasport.it
L’Altro Ispettore 2 ci sarà? davidemaggio.it
Maresca prima di Atalanta Chelsea: «Estevao? Sta giocando tanto in campionato. Non rinuncio a Joao Pedro, ... calcionews24.com