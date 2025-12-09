Trump autorizza Nvidia a vendere chip AI alla Cina
L’ Amministrazione Trump ha revocato blocco sulle esportazioni dei chip H200 di Nvidia verso la Cina. Lo ha reso noto lo stesso presidente Usa: il governo degli Stati Uniti otterrà il 25 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite nella Repubblica Popolare (e in altri Paesi) di queste unità di elaborazione grafica, molto richieste per lo sviluppo dell’ intelligenza artificiale, «a condizione che consentano di mantenere un forte livello di sicurezza nazionale ». La sede di Nvidia a Santa Clara, California (Ansa). LEGGI ANCHE: Bolla dell’IA: perché il boom di Nvidia non rassicura i mercati Il ceo di Nvidia da tempo era in pressing sulla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lettera43.it
