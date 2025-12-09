Trump autorizza i chip Nvidia in Cina Pechino frena Cosa c’è da sapere
Proprio quando Donald Trump sembra essersi convinto, arriva l’altolà di Xi Jinping. Dopo il confronto a distanza tra i due presidenti, l’amministrazione statunitense dà il suo via libera a Nvidia per la vendita dei chip H200 nel paese asiatico, su cui vigeva un divieto di esportazione. Si tratta di semiconduttori della gamma Hopper, altamente performanti, secondi soltanto alla versione Blackwell lanciata dall’azienda un anno fa. Sono più potenti di qualsiasi chip realizzato da Huawei e 6 volte di più dei semiconduttori che attualmente Nvidia comercia in Cina, gli H20. In cambio dell’assenso della Casa Bianca, Nvidia avrebbe deve versare il 25% del fatturato ricavato dalle vendite al governo americano. 🔗 Leggi su Formiche.net
Media: "La Corte Suprema Usa autorizza Trump a congelare oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri"
Corte Suprema autorizza Trump a congelare aiuti esteri
Usa, Trump autorizza l'invio dell'esercito a Portland contro gli attacchi di Antifa
#Trump autorizza export chip #Nvidia H200 in #Cina “a clienti approvati con forte sicurezza nazionale”. Annuncia “25% versato agli USA”. Stesso approccio per #AMD e #Intel. Preoccupazione dal Congresso In rassegna: Vai su X
IL SERVIZIO METEOROLOGICO NON È PRONTO ALL'INVERNO A CAUSA DEI TAGLI DI TRUMP Nonostante l'autorizzazione dell'amministrazione Trump ad assumere 450 persone dopo i tagli di Elon Musk, gli uffici del National Weather Service restano a co - facebook.com Vai su Facebook
