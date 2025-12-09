Trump autorizza i chip Nvidia in Cina Pechino frena Cosa c’è da sapere

Proprio quando Donald Trump sembra essersi convinto, arriva l’altolà di Xi Jinping. Dopo il confronto a distanza tra i due presidenti, l’amministrazione statunitense dà il suo via libera a Nvidia per la vendita dei chip H200 nel paese asiatico, su cui vigeva un divieto di esportazione. Si tratta di semiconduttori della gamma Hopper, altamente performanti, secondi soltanto alla versione Blackwell lanciata dall’azienda un anno fa. Sono più potenti di qualsiasi chip realizzato da Huawei e 6 volte di più dei semiconduttori che attualmente Nvidia comercia in Cina, gli H20. In cambio dell’assenso della Casa Bianca, Nvidia avrebbe deve versare il 25% del fatturato ricavato dalle vendite al governo americano. 🔗 Leggi su Formiche.net

