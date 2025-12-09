Trump attacca l’Europa e l’Ucraina | Leader deboli Kiev sta perdendo la guerra

Thesocialpost.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilanciato pesanti critiche nei confronti dell’Unione Europea e della leadership ucraina in una lunga intervista a Politico. Il tycoon ha accusato il Vecchio Continente di non avere una strategia sulla guerra e di essere guidato da personalità “deboli”, mentre ha invitato Volodymyr Zelensky ad “accettare la realtà” di un’Ucraina che, a suo dire, “sta perdendo” il conflitto. Trump contro l’Europa: “Nazioni in decadenza guidate da leader deboli”. Nel corso dell’intervista, Trump ha sostenuto che l’Europa stia attraversando una fase di declino, descrivendola come un insieme di Paesi incapaci di affrontare le crisi in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump attacca l’Europa e l’Ucraina: “Leader deboli, Kiev sta perdendo la guerra”

