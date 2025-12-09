Trump attacca l’Europa e l’Ucraina | Leader deboli Kiev sta perdendo la guerra
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilanciato pesanti critiche nei confronti dell'Unione Europea e della leadership ucraina in una lunga intervista a Politico. Il tycoon ha accusato il Vecchio Continente di non avere una strategia sulla guerra e di essere guidato da personalità "deboli", mentre ha invitato Volodymyr Zelensky ad "accettare la realtà" di un'Ucraina che, a suo dire, "sta perdendo" il conflitto. Trump contro l'Europa: "Nazioni in decadenza guidate da leader deboli". Nel corso dell'intervista, Trump ha sostenuto che l'Europa stia attraversando una fase di declino, descrivendola come un insieme di Paesi incapaci di affrontare le crisi in corso.
Trump attacca nuovamente seth meyers di nbc
Maduro:Trump ci attacca? E' la sua fine
Trump attacca l’Europa: “È una civiltà in declino”. L’analista: parole spietate, odia il modello Ue
Zelensky ha incontrato Papa Leone questa mattina a Castel Gandolfo e Giorgia Meloni nel pomeriggio. Dal Papa l'invito a continuare il dialogo per arrivare a una pace giusta. Trump attacca l'Europa definendola un gruppo di nazioni in decadenza, afferma che - facebook.com Vai su Facebook
#Trump intervistato da “Politico” attacca ancora #Zelensky Vai su X
Usa-Colombia, Trump attacca il presidente Petro: “È un narcos. Niente più aiuti” - Le recenti dichiarazioni di Trump segnano uno dei momenti più tesi nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi negli ultimi anni. Lo riporta blitzquotidiano.it
