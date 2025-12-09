Trump attacca i leader europei | Deboli non sanno cosa fare Mosca | Dice la verità Bruxelles glaciale | Orgogliosi di chi ci guida
I leader europei “sono deboli” e la Russia “è in una posizione di forza”. Parola di Trump. A tamburo battente, Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti, sul social X rilancia le frasi del presidente americano: “Dice la VERITÀ sui leader europei”. Il solco tra Washington e Bruxelles diventa più profondo e l’intervista rilasciata dal capo della Casa Bianca al media Politico non rasserena gli animi. L’idea di Trump sui rappresentanti dell’Ue in merito alla guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio 2022 con l’invasione russa, è questa: “Credo che vogliano essere politicamente corretti e non sappiano cosa fare, l’Europa non sa cosa fare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Trump attacca nuovamente seth meyers di nbc
Maduro:Trump ci attacca? E' la sua fine
Trump attacca l’Europa: “È una civiltà in declino”. L’analista: parole spietate, odia il modello Ue
Nardella: “Conte, attacca Trump. Sul presidente americano i 5 stelle ci devono seguire. Per trattare con Putin la Ue nomini Merkel. Il punto di caduta per trovare una convergenza è il riarmo europeo e non nazionale”. Di Gianluca De Rosa - facebook.com Vai su Facebook
Nardella: “Conte, attacca Trump. Sul presidente americano i 5 stelle ci devono seguire. Per trattare con Putin la Ue nomini Merkel. Il punto di caduta per trovare una convergenza è il riarmo europeo e non nazionale”. Di @GianlucaDeRosaS Vai su X
Ue, Trump torna alla carica: "Paesi decadenti e leader deboli, non sanno cosa fare". Bruxelles replica: "Orgogliosi di loro" - Il presidente Usa: 'Leader Ue parlano ma non producono, Russia è in posizione di forza'. Da adnkronos.com
