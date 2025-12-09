Trump attacca i leader europei | Deboli non sanno cosa fare Mosca | Dice la verità Bruxelles glaciale | Orgogliosi di chi ci guida

I leader europei “sono deboli” e la Russia “è in una posizione di forza”. Parola di Trump. A tamburo battente, Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti, sul social X rilancia le frasi del presidente americano: “Dice la VERITÀ sui leader europei”. Il solco tra Washington e Bruxelles diventa più profondo e l’intervista rilasciata dal capo della Casa Bianca al media Politico non rasserena gli animi. L’idea di Trump sui rappresentanti dell’Ue in merito alla guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio 2022 con l’invasione russa, è questa: “Credo che vogliano essere politicamente corretti e non sappiano cosa fare, l’Europa non sa cosa fare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

