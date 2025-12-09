Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito l'Europa come un gruppo di nazioni "in decadenza" guidate da persone "deboli". Le dichiarazioni sono contenute in un'intervista al capo della Casa Bianca pubblicata da Politico. "Penso che siano deboli", ha detto Trump riferendosi ai leader politici europei. "Ma penso anche che vogliano essere politicamente corretti", ha aggiunto. Trump ha sottolineato che i leader europei "non sono riusciti" a controllare l'immigrazione irregolare e a mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Il capo della Casa Bianca ha infine detto di sostenere i candidati politici europei in linea con la sua visione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump attacca ancora l'Europa "decadente" e gela Zelensky: elezioni