Trump attacca ancora l' Europa decadente e gela Zelensky | elezioni

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito l'Europa come un gruppo di nazioni "in decadenza" guidate da persone "deboli". Le dichiarazioni sono contenute in un'intervista al capo della Casa Bianca pubblicata da Politico. "Penso che siano deboli", ha detto Trump riferendosi ai leader politici europei. "Ma penso anche che vogliano essere politicamente corretti", ha aggiunto. Trump ha sottolineato che i leader europei "non sono riusciti" a controllare l'immigrazione irregolare e a mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Il capo della Casa Bianca ha infine detto di sostenere i candidati politici europei in linea con la sua visione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump attacca ancora l europa decadente e gela zelensky elezioni

© Iltempo.it - Trump attacca ancora l'Europa "decadente" e gela Zelensky: elezioni

Trump attacca nuovamente seth meyers di nbc

Maduro:Trump ci attacca? E' la sua fine

Trump attacca l’Europa: “È una civiltà in declino”. L’analista: parole spietate, odia il modello Ue

trump attacca europa decadenteTrump non risparmia nessuno: "Europa? Paesi decadenti e leader deboli". E la replica di Bruxelles non si fa attendere - Il presidente americano Donald Trump ha definito "deboli" i leader dei Paesi europei, di cui ha denunciato la gestione dell'immigrazione e del conflitto ucraino. Segnala affaritaliani.it