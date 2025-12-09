Trovato in possesso di dosi di cocaina e hashish | un uomo agli arresti domiciliari

Ravennatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri i poliziotti del Commissariato di Lugo hanno proceduto all’arresto di un italiano di quarant’anni per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’uomo, attenzionato dagli operatori durante un servizio ordinario di controllo del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

