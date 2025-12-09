Trovata morta in casa una 76enne con il volto coperto da un asciugamano a Muggiò Monza

Il volto ricoperto da un asciugamano, l’appartamento a soqquadro, il blocchetto della serratura asportato. Sono tanti i punti oscuri che riguardano il ritrovamento del corpo senza vita di Giovanna Piras, classe 1949, impiegata in pensione. Il cadavere della donna è stato scoperto sul pavimento della sua casa a Muggiò (Monza) nel primo pomeriggio di domenica. A dare l’allarme il fratello, l’unica persona con cui secondo testimonianze la donna avrebbe avuto rapporto, e il tutore legale dell’anziana preoccupati dai giorni passati senza contatti. A indagare sul caso i carabinieri di Desio coordinati dal sostituto procuratore Rosamaria Iera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

