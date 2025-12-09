Troppo Pulisic per il Torino | il Milan la ribalta e conquista altri tre punti in classifica

Il Milan supera una difficile prova contro il Torino grazie a una decisiva doppietta di Pulisic, che permette ai rossoneri di conquistare altri tre punti in classifica. Nonostante le difficoltà incontrate, la squadra di Pioli dimostra carattere e determinazione, risultando alla fine decisiva con le prodezze dell’attaccante statunitense. Un successo importante nel cammino della squadra verso obiettivi stagionali.

Il Milan soffre col Torino ma alla fine la ribalta e risolve un super Pulisic: la sua doppietta porta la vittoria ai rossoneri. Troppo Pulisic per il Torino che in casa, nonostante i due gol segnati, ha alla fine perso contro il Milan per la doppietta proprio del centrocampista. L'americano, partito dopo aver smaltito l'influenza, è sceso in campo e ha messo in difficoltà gli avversari segnando in dieci minuti due gol pesantissimi. Il Torino ci prova, ma alla fine vince il Milan: Pulisic subentra e ribalta il risultato. Da 2-0 l'ultima gara della 14ª giornata è alla fine terminata 2-3: il Milan ha così agganciato il Napoli in vetta alla classifica di Serie A.