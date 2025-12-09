Trofeo Anassilao | a Reggio Calabria trionfano Ssd Unime e Infinity Crotone

A Reggio Calabria si sono svolti i finali della IV edizione del Trofeo Anassilao, un evento che ha visto protagonisti atleti di nuoto e pattinaggio artistico. La manifestazione ha premiato le eccellenze di Ssd Unime e Infinity Crotone, che si sono aggiudicate le vittorie nelle rispettive discipline, confermando il loro talento e impegno.

Sono la Ssd Unime e la Asd Roller Infinity Crotone a vincere la IV edizione del Trofeo Anassilao per quel che riguarda il nuoto e il pattinaggio artistico. Le competizioni si sono svolte sabato 6 e domenica 7 dicembre al Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria, in attesa del torneo di.

