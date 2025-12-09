Trofeo Anassilao | a Reggio Calabria trionfano Ssd Unime e Infinity Crotone
A Reggio Calabria si sono svolti i finali della IV edizione del Trofeo Anassilao, un evento che ha visto protagonisti atleti di nuoto e pattinaggio artistico. La manifestazione ha premiato le eccellenze di Ssd Unime e Infinity Crotone, che si sono aggiudicate le vittorie nelle rispettive discipline, confermando il loro talento e impegno.
Sono la Ssd Unime e la Asd Roller Infinity Crotone a vincere la IV edizione del Trofeo Anassilao per quel che riguarda il nuoto e il pattinaggio artistico. Le competizioni si sono svolte sabato 6 e domenica 7 dicembre al Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria, in attesa del torneo di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio Calabria, Trofeo Anassilao: i vincitori di nuoto e pattinaggio artistico - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, Trofeo Anassilao: i vincitori di nuoto e pattinaggio artistico - Sono la Ssd Unime e la Asd Roller Infinity Crotone a vincere la IV edizione del Trofeo Anassilao per quel che riguarda il nuoto ed il pattinaggio artistico. Scrive strettoweb.com
Juventus, quando Spalletti passerà al 4-3-3? Indizio lanciato in conferenza sul nuovo modulo… «Cambierà ... juventusnews24.com
Spettatori Inter Liverpool, il dato ufficiale dei tifosi a San Siro per il match contro la squadra di Arne ... internews24.com
Povertà e disoccupazione, nuovo allarme Campania dalla Caritas: i dati per provincia anteprima24.it
Inter Liverpool 0-1: seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri dopo quella di Madrid. Un rigore dubbio ... internews24.com
Meloni-Salvini, scontro totale! Questa volta il governo rischia davvero thesocialpost.it
Contratto truffa e ora due anziani vivono senza riscaldamento ecodibergamo.it