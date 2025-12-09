Tripodi contro il programma di Occhiuto | In atto accentramento della sanità
Michele Tripodi, sindaco di Polistena, denuncia un possibile accentramento della sanità territoriale nel nuovo programma di governo di Roberto Occhiuto. Invitando cittadini e amministratori della provincia reggina a confrontarsi sulla questione, Tripodi evidenzia le preoccupazioni riguardo alle future sorti del sistema sanitario locale e invita a una mobilitazione collettiva.
Michele Tripodi, sindaco di Polistena, invita i cittadini e gli amministratori della provincia reggina a lottare contro gli scenari che con il nuovo programma di governo di Roberto Occhiuto si profilano per la sanità territoriale. "L’obiettivo - afferma Tripodi in un video postato sulla pagina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
La Uil lancia l’allarme: chiude la cardiochirurgia pediatrica di Taormina il 31 dicembre Il reparto non può più programmare ricoveri e interventi. Tripodi e Andronico accusano Ministero della Salute e governo regionale: “Responsabilità chiare, si firmi subito una - facebook.com Vai su Facebook
"F.LLI TRIPODI" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Calabria: Tripodi, 'congratulazioni a Occhiuto per straordinaria vittoria' - "Congratulazioni di cuore a Roberto Occhiuto per la straordinaria e larga vittoria. Come scrive iltempo.it
Conte: «Dobbiamo recuperare energie dopo la partita con la Juve. Non devo spiegare io chi è Mourinho» ilnapolista.it
Guerra Russia-Ucraina: il Donbass smilitarizzato e garanzie solide, la controproposta agli Usa gazzettadelsud.it
Papa Leone riceve Zelensky: “Pace giusta e duratura” tv2000.it
Meloni ukraini! Incontra Zelensky che la ringrazia. Il governo crede nella trattativa. Tajani e Crosetto ... ilfoglio.it
Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza tv2000.it
Pagelle St. Polten Juventus Women: riecco Krumbiegel, Girelli di rigore e velo, Pinto trascinatrice VOTI juventusnews24.com