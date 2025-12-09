Tripodi contro il programma di Occhiuto | In atto accentramento della sanità

9 dic 2025

Michele Tripodi, sindaco di Polistena, denuncia un possibile accentramento della sanità territoriale nel nuovo programma di governo di Roberto Occhiuto. Invitando cittadini e amministratori della provincia reggina a confrontarsi sulla questione, Tripodi evidenzia le preoccupazioni riguardo alle future sorti del sistema sanitario locale e invita a una mobilitazione collettiva.

Michele Tripodi, sindaco di Polistena, invita i cittadini e gli amministratori della provincia reggina a lottare contro gli scenari che con il nuovo programma di governo di Roberto Occhiuto si profilano per la sanità territoriale. "L’obiettivo - afferma Tripodi in un video postato sulla pagina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

