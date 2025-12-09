Trieste Coffee Experts 2025 | i grandi del caffè in scena al Savoia di Trieste
Nella cornice del Savoia Excelsior Palace, l’ottava edizione del Trieste Coffee Experts, summit B2B ideato dalla famiglia Bazzara, ha portato a Trieste i protagonisti della filiera caffeicola, aggregando un insieme eterogeneo di realtà, dai grandi colossi ad aziende a gestione familiare, che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Eventi, gare e tour guidati: al via la decima edizione del Trieste Coffee Festival
Il miglior caffè con la moka: Mattia vince il concorso al Trieste Coffee Festival
beverfood.com/moka-contest-t… Moka Contest - Trieste Coffee Festival: vince Mattia Maculotti #AssociazioneCaffèTrieste #Cafemoka #CoffeeLovers #Competizione #CulturaCaffè #MattiaMaculotti #MokaContest #TriesteCoffeeFestival #Vincitore Vai su X
Ultimo giorno di #TriesteCoffeeFestival, venite a trovarci!!!!!!! ? #excelsiorcaffetrieste - facebook.com Vai su Facebook
Trieste Coffee Experts 2025: il summit internazionale del caffè torna a dicembre - 7 dicembre: summit biennale sul caffè firmato Bazzara. Come scrive horecanews.it
