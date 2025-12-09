Trenta minuti di colloquio tra Leone XIV e Zelensky
Il presidente Volodymyr Zelensky era atteso alle 9 e 30 a Villa Barberini, la residenza ormai non più solo estiva del Papa. Il suo arrivo nella zona extraterritoriale è slittato di qualche minuto, alle 9 e 41. Castel Gandolfo, dove Leone XIV aveva ricevuto Zelensky lo scorso 9 luglio, ha accolto la delegazione ucraina con il sole in una mattinata che sembrava primaverile. Il colloquio di oggi è stato di particolare importanza perché arriva dopo gli incontri europei del leader ucraino, prima a Londra convocato dal primo ministro britannico Keir Starmer e poi a Bruxelles col segretario generale NATO Mark Rutte, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
