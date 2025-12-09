Trenitalia France | 4,7 milioni di passeggeri trasportati in 4 anni
Quattro anni dopo il suo arrivo in Francia, Trenitalia France presenta un bilancio più che positivo: oltre 4,7 milioni di viaggiatori trasportati e un livello di soddisfazione dei clienti ai massimi storici. Il 2025 ha segnato anche un’evoluzione significativa dei collegamenti di Trenitalia France e, dal 14 dicembre, l’offerta potrà contare di 28 corse al giorno. Una crescita costante dal 2021 e un’elevata soddisfazione dei clienti Dal dicembre 2021, Trenitalia prosegue il suo sviluppo sul mercato francese dell’Alta Velocità. In quattro anni, 4,7 milioni di viaggiatori hanno utilizzato i treni Frecciarossa, di cui 1,8 milioni nel solo 2025. 🔗 Leggi su Tpi.it
