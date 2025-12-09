Trema ancora la terra | scossa di terremoto tra Irpinia e Sannio

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita tra Irpinia e Sannio, più precisamente a Montefredane, in provincia di Avellino. L'evento sismico si è verificato pochi minuti fa, riaccendendo la preoccupazione nella regione. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a tremare la terra. Registrata una scossa pochi munuti fa a Montefredane in provincia di Avellino. La magnitudo registrata è stata di 3,0 a 11 km di profondità. Avvertita dalla popolazione locale e nel Sannio. Non si registrano danni a cose o persone.

