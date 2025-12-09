Tredicesime 910 milioni di euro per il Natale bergamasco +3,2% rispetto al 2024

Ecodibergamo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I CONSUMI. Effetto tredicesima sulle festività. L’83,4% dei bergamaschi farà acquisti natalizi con una spesa media di 228 euro a persona. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

tredicesime 910 milioni di euro per il natale bergamasco 32 rispetto al 2024

© Ecodibergamo.it - Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024

Tredicesime Natale 2025 per 16,3 milioni pensionati e 19,7 milioni lavoratori

In arrivo le tredicesime, 36 milioni di italiani incassano la mensilità aggiuntiva

tredicesime 910 milioni euroTredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 - L’83,4% dei bergamaschi farà acquisti natalizi con una spesa media di 228 euro a persona. Segnala ecodibergamo.it