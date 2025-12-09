Tredicesime 910 milioni di euro per il Natale bergamasco +3,2% rispetto al 2024
I CONSUMI. Effetto tredicesima sulle festività. L’83,4% dei bergamaschi farà acquisti natalizi con una spesa media di 228 euro a persona. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Tredicesime Natale 2025 per 16,3 milioni pensionati e 19,7 milioni lavoratori
In arrivo le tredicesime, 36 milioni di italiani incassano la mensilità aggiuntiva
Tredicesime Natale 2025. In arrivo per 36 milioni di persone. https://www.orizzontescuola.it/tredicesime-natale-2025-per-163-milioni-pensionati-e-197-milioni-lavoratori/ - facebook.com Vai su Facebook
Barletta, 13 milioni per la rinascita del Molo di Levante: previsti allungamento e pedonalizzazione Vai su X
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 - L’83,4% dei bergamaschi farà acquisti natalizi con una spesa media di 228 euro a persona. Segnala ecodibergamo.it
Nuove cure per tumori e infiammazioni: al Mario Negri contributi per 2,3 milioni ecodibergamo.it
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it