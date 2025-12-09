Tredicesima quando arriva e perché è più bassa dello stipendio | le date e gli importi La guida completa
La tredicesima rappresenta un'importante gratifica natalizia per i lavoratori, ma spesso sorprende per gli importi più bassi rispetto allo stipendio mensile. In questo articolo si approfondiscono le date di pagamento, le modalità di calcolo e le ragioni di eventuali variazioni, offrendo una guida completa per comprendere meglio questa prestazione.
Dicembre è il mese dell'arrivo della tredicesima, molto attesa dai lavoratori anche in vista delle festività natalizie. Una mensilità aggiuntiva, un?iniezione di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tredicesima, quando arriva e perché è più bassa dello stipendio? La guida - facebook.com Vai su Facebook
Quando arriva la tredicesima nel 2025? Data, importo e accredito dello stipendio/assegno Vai su X
Tredicesima, quando arriva e quanti soldi sono: perché è più bassa dello stipendio, tutti gli importi in base ai guadagni - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più graditi ai lavoratori: la tredicesima mensilità. Segnala leggo.it