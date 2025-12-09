Tredicesima 2025 | quando arriva e quanto spetta ai lavoratori e ai pensionati

La tredicesima 2025 sarà erogata a dicembre a lavoratori dipendenti e pensionati. L'importo, rispetto all'anno precedente, sarà leggermente inferiore. Questo articolo fornisce le principali informazioni su quando arriverà e a chi spetta, offrendo una panoramica aggiornata sulle modalità di pagamento e le eventuali variazioni rispetto agli anni passati.

La tredicesima 2025 arriverà a dicembre a lavoratori dipendenti e pensionati, con importi leggermente inferiori rispetto all'anno scorso. La mensilità aggiuntiva servirà soprattutto per regali e spese festive, non essendoci il bonus Natale. L'aumento dei prezzi, però, potrebbe ridurre il potere d'acquisto delle famiglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

