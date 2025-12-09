Tre giovani amici di città alla guida del rifugio di montagna | Sacrifici e fiducia a 2mila metri la vita è autentica

Ilgiorno.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giovani amici di città gestiscono un rifugio di montagna a 2.000 metri, vivendo tra sacrifici e fiducia. Tra silenzi e panorami mozzafiato, imparano ogni giorno il valore dell’autenticità e della passione per la natura, dimostrando che a queste altitudini la vita assume un sapore diverso, più vero e intenso.

Milano – Quando si parla di montagna, delle sue vette, dei suoi silenzi e del respiro forte della natura, spesso si cerca qualcuno che ci creda davvero. Per il Rifugio Fratelli Calvi, sulle Orobie bergamasche, a oltre 2mila metri di quota, quei “credenti” adesso sono tre giovani che, uniti da una passione profonda per le vette, hanno deciso di prendersene cura. BERGAMOPAGINA ECONOMIA==CARONA==RIFUGIO CALVIFOTO DE PASCALE Chi sono Federico Pessina, Matteo Corrain e Luca Cattaneo. I nuovi gestori - Federico Pessina, 26 anni, Matteo Corrain, 31, e Luca Cattaneo, 23 - arrivano dal Milanese e dalla Brianza: sono di Paderno Dugnano, Bresso e Bovisio Masciago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

