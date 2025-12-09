Tre esposti per la tettoia | In realtà è una pergola

A Castel Gabbiano la controversia sulla tettoia abusiva si sta trasformando in una scena grottesca, con tecnici, residenti e studenti che la definiscono semplicemente una pergola. Tuttavia, un consigliere di opposizione insiste nel definirla un abuso, alimentando un dibattito che si trascina tra realtà e interpretazioni.

A Castel Gabbiano la vicenda della famosa tettoia abusiva sta scivolando nel ridicolo. Perché mentre tecnici, residenti e persino studenti da geometra concordano sul fatto che si tratti semplicemente di una pergola, c’è un’unica voce che continua a ripetere la parola abuso come un disco rotto: quella del consigliere di opposizione Luciano Belotti." Lo sostiene l’assessore Francesco Lacopeta (nella foto), anche lui denunciato dal consigliere di minoranza Belotti che ha presentato tre esposti, di cui uno per stalking, sempre originati dalla questione della pergola. "Prima di fare crociate bisognerebbe almeno sapere qual è la differenza tra pergola e tettoia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre esposti per la tettoia: "In realtà è una pergola"

