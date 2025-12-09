tre catastrofi in un anno e mezzo le indagini sono quasi terminate

Nel corso di un anno e mezzo, il territorio ravennate ha subito tre gravi catastrofi, tra alluvioni e eventi calamitosi. Le indagini sui danni sono quasi concluse, mentre si avvia una super-consulenza per affrontare le emergenze. I dati raccolti evidenziano l'entità e la frequenza di questi eventi, sottolineando la complessità delle sfide affrontate dalla regione.

Tre alluvioni in un anno e mezzo. Due indagini ormai agli sgoccioli. E una super-consulenza. I numeri sugli eventi catastrofici che tra maggio 2023 e settembre 2024 flagellarono il territorio ravennate, sono in fondo facili da sintetizzare. E se i faldoni erano stati aperti per disastro colposo contro ignoti, è tutt’altro che scontato che la situazione sia ormai cristallizzata. I primi risultati delle consulenze del resto hanno già fatto intravedere la possibilità di individuare responsabilità specifiche. In estrema sintesi: tutto prevedibile, nulla di eccezionale. Questo almeno è quanto uscito dalle prime verifiche tecniche sull’ultima alluvione ravennate, quella che a metà settembre 2024 aveva colpito duro l’abitato di Traversara e il comune di Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it