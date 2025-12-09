Tre amici di città nel rifugio di montagna | Sacrifici e fiducia a 2mila metri la vita è autentica

Tre amici di città trovano rifugio a 2.000 metri di altezza, scoprendo che tra sacrifici e fiducia la vita in montagna assume un senso autentico. In un luogo lontano dal caos urbano, condividono esperienze che rafforzano legami e riscoprono valori profondi, tra silenzi e paesaggi che parlano direttamente al cuore.

Milano – Quando si parla di montagna, delle sue vette, dei suoi silenzi e del respiro forte della natura, spesso si cerca qualcuno che ci creda davvero. Per il Rifugio Fratelli Calvi, sulle Orobie bergamasche, a oltre 2mila metri di quota, quei “credenti” adesso sono tre giovani che, uniti da una passione profonda per le vette, hanno deciso di prendersene cura. BERGAMOPAGINA ECONOMIA==CARONA==RIFUGIO CALVIFOTO DE PASCALE Chi sono Federico Pessina, Matteo Corrain e Luca Cattaneo. I nuovi gestori - Federico Pessina, 26 anni, Matteo Corrain, 31, e Luca Cattaneo, 23 - arrivano dal Milanese e dalla Brianza: sono di Paderno Dugnano, Bresso e Bovisio Masciago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre amici di città nel rifugio di montagna: “Sacrifici e fiducia, a 2mila metri la vita è autentica”

